Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, kuzeybatı ile güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Yağış Sağanak Meteoroloji Hava Durumu Fırtına
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