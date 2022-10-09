Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, projeyi Niğde ve Bor'daki devlet hastanelerinden başlattıklarını söyledi.

Hastane binalarında kendilerine tahsis edilen odalara, yeni doğum yapan anne ve bebeği için acil gereken kıyafet ve ihtiyaç malzemelerini koyduklarını belirten Gençoğlu, "Aynı zamanda kazalarda mağdur olan kişilerin kıyafetlerini verebilmek için ayrı bir stant yapacağız." dedi.

Gençoğlu, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahipleri, devlet hastanemizdeki başhekimliğe başvurarak, standımızdaki eşyaları ücretsiz alabilecek. Anneye ve çocuğuna gerekli olan bütün kıyafet ve malzemeler teslim edilecek. Niğde Türk Kızılay olarak yaptığımız bir projemiz. Bunun takipçisi olacağız. Kıyafetler, malzemeler bittikçe yerine koyacağız."

Bor Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serhan Gür ise projenin şimdilik hastanede yeni doğum yapan anne ve bebeğinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlandığını dile getirdi.

Türk Kızılay Niğde Kadın Teşkilatı Başkanı Gonca Soylu da stantlarda yeni doğmuş bebekler için bez, zıbın, badi, önlük gibi malzemelerin bulunduğunu söyledi.

Anneler için eksik olan bazı malzemelerin kısa zamanda giderileceğini belirten Soylu, "Daha yeni kuruldu. Bazı eksiklikler var ama onları da gidereceğiz. Burada biberon, emzik, ıslak mendil gibi bebek ve annelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler olacak. İlk önce bebek eşyalarımızı getirdik." diye konuştu.