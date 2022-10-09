Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te kimya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Pendik'te bulunan kimya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Öte yandan fabrikanın pazar günü kapalı olduğu ve yangın esnasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Büyük çapta hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
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