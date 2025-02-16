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Türkiye
AA 16.02.2025 13:20

Doğu buz kesti: Ardahan'da termometreler eksi 22 derece

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Ardahan'da gece sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü.

Doğu buz kesti: Ardahan'da termometreler eksi 22 derece

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmadı, göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, bina çatılarında ve bazı ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı kişiler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı.

Muş ve Hakkari'de 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kar nedeniyle yolu kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını belirten Yentürk, kalan 4 yerleşim yerinin yolunu açmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, açılan yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da sabah yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

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