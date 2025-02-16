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Türkiye
DHA 16.02.2025 12:58

Ordu'da çöp evin temizlenmesi 2 gün sürdü

Ordu’da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri 60 yaşındaki C.C.'nin yalnız yaşadığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

Ordu'da çöp evin temizlenmesi 2 gün sürdü

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu.

Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C’nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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