Doğu Anadolu'daki 4 ilden 155 bini aşkın kurban sevk edilecek

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce mandıralarda ya da hayvan pazarlarında sağlık taramasından geçirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpe ve aşıları kontrol edildikten sonra sevk izinleri hazırlanıyor.

Daha sonra kamyon ve tırlara yüklenen kurbanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'dan bu sene Kurban Bayramı öncesinde başka illere 155 bini aşkın kurbanlık hayvan gönderilecek.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yaklaşık 800-850 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Erzurum'un hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan sevklerinin çok yoğun şekilde yapıldığını, sevk edilecek hayvanların 21 gün öncesinden şap aşısının yapılması gerektiğini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Erzurum'dan Türkiye'nin her tarafına sevkler yapılıyor. Karadeniz Bölgesi'ne, Bursa, Kocaeli, İstanbul Anadolu yakasına yoğun bir şekilde kurban sevki yapılmaktadır. Bunun yanında öncesinden bize bilgi verip Trakya bölgesine götürmek isteyen çok vatandaşımız var. Geçen sene 40 binin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk etmişiz, 30 binin üzerinde de kesim yapılmış. Dolayısıyla bu yıl biraz ekonomik nedenlerden açıkçası çok fazla artmasını beklemiyorum ama yine benzer rakamlara yakın bir sevk durumu ve kesim durumu söz konusu olabilir."

Kars'tan kurbanlık sevkleri 10 gündür devam ediyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, kentin Kurban Bayramı için hayvan besleyen önemli illerden biri olduğunu belirterek, "Bu yıl 23 bin küçükbaş, 20 bin büyükbaşı kurbanlık için besledik. Yaklaşık 10 gündür de Türkiye'nin muhtelif yerlerine göndermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Büyükbaşlarda şap aşısının olması gerektiğini hatırlatan Altıntaş, "Küçükbaş hayvanlarda da bizim koyun vebası dediğimiz PPR aşısının olması gerekiyor. Sevk raporu olmayan, kan gibi testleri yapılmayan, aşısı olmayan kurbanlık hayvanların sevkine izin vermiyoruz." diye konuştu.

Ağrı'daki büyükbaşların yüzde 70'ine şap aşısı vuruldu

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ise kentte 400 bin büyükbaş ve yaklaşık 1,5 milyon küçükbaş hayvanın yetiştirildiğini kaydetti.

Kurban Bayramı döneminde kentten batı illerine çok yoğun bir hayvan sevkiyatı yapıldığına işaret eden Engin, "Geçen sene 33 bin büyükbaş hayvanın sevki gerçekleşti. Bu yılki beklentimiz 30 bin civarında büyükbaş hayvanı sevk etmek. Geçen sene 33 bin küçükbaş hayvanı batı illerine sevk ettik. Bu yıl da 40 bin civarında olmasını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yoğun bir şekilde şap virüsünün tespit edildiği işletmelerden başlamak üzere yoğun bir aşılama yaptık. Ağrı'da büyükbaş hayvanlarımızın yüzde 70’ini aşılamış olduk." dedi.

Sevk için araçların dezenfekte edildiğini bildiren Engin, mevzuat gereği yapılması gereken bütün işlemleri gerçekleştirip sağlıklı bir şekilde sevkiyatlara onay verdiklerini anlattı.

Ardahan'da sevkler artarak devam edecek

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kentten kurban sevkiyatının devam ettiğini aktardı.

Sevkiyatların daha çok Rize ile İstanbul'un Anadolu yakasına gerçekleştirildiğini bildiren Cineviz, "Şu ana kadar yaklaşık 60'ı aşkın kamyon ve tır gitti. Bu şu demektir yaklaşık 1380 büyükbaş kurbanlık gönderdik. Bundan sonra artarak devam eder." ifadesini kullandı.

Cineviz, kentten yaklaşık 3 bin kurbanlığın sevk edileceğini dile getirdi.