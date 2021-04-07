Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzurum'da 3, Tunceli'de 7, Iğdır ve Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 25, Tunceli'de 22, Erzincan'da 21, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 17, Ardahan'da 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 119, Sarıkamış'ta 88 ve Konaklı'da 76 santimetre ölçüldü.

Ayrıca bölgede beklenen kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.