Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sabah saatlerinde Erzincan ile Erzurum, öğleden sonra ise bölge genelinde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın, güney ve güneydoğudan hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık Ağrı'da

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 12, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 21, Ağrı'da 24 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 7, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Erzurum ve Erzincan'da 5, Kars'ta 7, Ardahan'da 10 ve Ağrı'da 11 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 93, Konaklı'da 65, Kars Sarıkamış'ta 86, Erzincan Ergan'da 60 ve Ardahan Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don, pus ve sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA