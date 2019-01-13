Ordu'da beş arkadaş medyada yer almak konusunda iddialaştı ve bir bıçaklama mizanseni kurguladılar. Cinayete duyarsız kalan gençler konulu bir kurgu video çekip özel bir televizyonun ihbar hattına gönderdiler. Gerçek o videonun haber olarak yayınlanması sonrası bakın nasıl ortaya çıktı.

Önce darp etti, ardından bıçakladı ve kaçtı. O anlara şahit olanlar olayı sadece kayda aldı. Ordu'da kaydedilen bu görüntü Show Tv’ye görüntülü ihbar hattından ulaştırıldı ve haber bülteninde bu şekilde yer buldu. Ancak haberleştirilen bu görüntü bir mizansenden ibaretti. Yani her anı kaydın hemen öncesinde kurgulanmıştı.

Ordu Ünye'de 5 arkadaş medyada yer alma konusunda kendi aralarında iddiaya girdi. Ardından bu bıçaklama olayını kurguladılar ve görüntüyü Show Tv haber merkezine internet üzerinden gönderdiler.

Olayın aslı ise valilik devreye girince anlaşıldı. Belirtilen gün ve saatlerde emniyete intikal eden böyle bir vakanın olmadığı ortaya kondu.

Görüntüler detaylı incelendi. Tamamen kurgu olduğu belirlenen bıçaklama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Videoyu çeken ve haber merkezine ulaştıran iki kişi tespit edildi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Uydurmak" fiilinden haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber