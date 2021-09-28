Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı düşüyor
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 16 derece olacağı öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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