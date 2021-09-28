Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında arama yapıldı.

Aramada, 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaron miktarı, Adana Emniyeti tarafından geçen ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adli tahkikat başlatıldı.