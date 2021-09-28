Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.

Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.

Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.