Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. O anlar kameraya yansıdı.
Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.
Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.
Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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