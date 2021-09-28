Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 08:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yük treni kamyonete çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte ekmek taşıyan kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Başpınar idaresindeki kamyonete, Zafer Mahallesi Eski Afyon Yolu üzerindeki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli- Afyonkarahisar seferini yapan yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz