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Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadoluda 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Erzincan ve Ağrı'da 15, Iğdır'da 18 ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, doğu
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