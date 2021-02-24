Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Erzurum

Erzurum'da dondurucu soğuğun etkisiyle dereler ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentteki elektrik direkleri ve kabloların da buz tuttuğu görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Mazgirt, Pülümür ve Hozat ilçelerinde ise dere ve şelaleler dondu.

Soğuk havanın etkisiyle Pülümür Vadisi'ndeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan ve sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak bilinen doğal oluşum da buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 3 metrelik buz sarkıtlarının oluştuğu kayalar, güzel görüntüler oluşturdu.