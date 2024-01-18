Doğu Anadolu buz kesti

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kent merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Karla birlikte oluşan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli

Tunceli’de bir süre önce etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar kayganlaşan yollarda yürümekte güçlük çekti.

Ağaçların da kırağı kaplandığı kentte, belediye ekipleri ana caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları sürüyor.

23 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar ve tipiden dolayı kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta kapanan 671 mahalle ve mezra yolundan 664'ü ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 7 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar, tipi ve çığ nedeniyle Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 1 köy ve 1 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da da etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Şemdinli'de de karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu köy yollarında genişletme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kentte etkili olan kar nedeniyle Varto ilçesine bağlı 10 köye ulaşımın sağlanmadığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarının kısa sürede açılacağını bildiren Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.