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Türkiye
AA 18.01.2024 11:04

Aksaray'da İŞKUR aracılığıyla 7 bin 618 kişi işe yerleşti

Aksaray'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray'da İŞKUR aracılığıyla 7 bin 618 kişi işe yerleşti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aksaray Üniversitesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda kent genelinde yürütülen proje ve faaliyetlerin değerlendirilmesi yapıldı.

Vali Kumbuzoğlu, kentteki ilk hedeflerinin istihdamı daha çok arttırarak, işsizliği azaltmak olduğunu söyledi.

Aksaray'da üretim ve istihdam sağlayan firmalarla beraber olacaklarını, onları dinleyip talep ve önerilerine göre uygun istihdam modelleri geliştireceklerini ifade eden Vali Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için ilk kural bu alana hakim olacağız. Organize sanayi bölgelerimizi iyi tanıyacağız. Aksaray ile birlikte toplam 5 OSB'miz oluştu. Aksaray, sanayisi ile öne çıkan bir il konumuna geldi. Biz burada özellikle genç istihdamına, yine dezavantajlı kesim istihdamına önem vereceğiz. Bu nedenle istihdam kurulu olarak çok farklı çalışma ve iş politikaları yürütmeliyiz. Kaynak sağlayan kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde olacağız. Kaynak sağlayacak projeler geliştirerek bu kurumlardan ve kaynaklarından yararlanacağız."

Çalışma ve İş Kurumu Aksaray İl Müdürü Mahmut Akkuş, yaptığı sunumda 2023 aralık ayı itibarıyla 5 bin 120 erkek 2 bin 498 kadın olmak üzere toplam 7 bin 618 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Akkuş, 18-29 yaşındaki 4 bin 321 gencin özel sektörde işe yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

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