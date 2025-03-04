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Türkiye
AA 04.03.2025 14:37

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak

Suriye üzerinden gelen toz bulutunun, 3 gün boyunca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, Suriye'den gelecek toz bulutuyla özellikle bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer toz taşınımı beklediklerini belirtti.

Macit, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

Çöl tozlarının rüzgarlarla taşınması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Macit, "Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

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