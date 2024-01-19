Doğal güzellikleriyle ünlü yerlerde yarıyıl tatili yoğun geçecek

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerle her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı, günübirlik ve konaklamak için gelenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplı ormanlık alan çevresinde yürüyerek, belirlenen alanlarda piknik yaparak ve şambrelle kayarak tatil yapma fırsatı yakalıyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanan bölgedeki iki otelde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da doğada günübirlik vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Safranbolu'yu ziyaret edenler tarih yolcuğuna çıkacak

Yarıyıl tatili için UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini tercih edecek turistler, tarihle iç içe vakit geçirecek.

Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyon ile butik otele dönüştürülen konaklar, ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih edilirken, doluluk oranı yüzde 85'e ulaşan otellerin yarıyıl tatilinde tam kapasite hizmet vermesi bekleniyor.

"Tatili dolu dolu geçireceğimizi bekliyorum"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, Safranbolu'da sömestirde hareketlilik beklediklerini söyledi.

Rezervasyonları almaya başladıklarını belirten Urgancıoğlu, "Hatta sömestir tatili öncesi, kışın 'ölü sezon' dediğimiz dönemde bile bir hareketlilik vardı. Sömestir tatilinde de bu hareketlilik artıyor çünkü bazı destinasyonlarda ciddi fiyat yükselişleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu durumun Safranbolu'ya olumlu yansımasını bekliyoruz" dedi.

Urgancıoğlu, Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun başladığını aktararak, "Keltepe Kayak Merkezi kayak yapmaya yeni başlayanlar için uygun bir yer. Hem tarih hem doğa hem kültür hepsi iç içe geçmiş, Türkiye'nin birçok yeri için orta bir noktadayız. Ulaşımımız çok kolay" dedi.

Sömestir tatiline yönelik artan talebin olduğunu belirten Urgancıoğlu, "Yarıyıl tatilini dolu dolu geçireceğimizi bekliyorum. Sömestir tatili planı yapmamış olanlar için de geç kalmadan Safranbolu için rezervasyon yapmalarını, mutlaka bu güzel kültür turizmi noktasını, bu önemli destinasyonu deneyimlemelerini, görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Sapanca sömestirde yüzde 100 dolu"

Doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle alternatif tatil rotası olan Sakarya'nın turizm merkezi Sapanca, sömestir tatilini dolu geçirecek.

Ankara ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla tatil dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Sapanca, misafirlerine doğa içerisinde dinlenme fırsatı sunuyor.

Otel, bungalov, tiny house (küçük ev), villa, pansiyon ve "balon evler"de kalacak ziyaretçiler, göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirirken, zipline, ATV turları ve sandal gezileriyle tatillerini eğlenceli hale getirebilecek.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, yarıyıl tatili dolayısıyla Sapanca'da konaklama mekanlarının tamamının rezerve edildiğini kaydetti.

Yılmazer, ilçeye her tatil döneminde yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Sapanca, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Bizler de misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bungalov işletmecisi 26 yaşındaki Oğuzhan Bakırtaş da yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyonlarda yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, "Sömestir boyunca full doluyuz. Misafirlerimizi Sapanca'mızın güzel doğasında en iyi şekilde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyarız" dedi.

"Amasra günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor"

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, ilçenin, tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Ankara'ya en yakın sahil olması dolayısıyla "Başkentin denizi" niteliğindeki 6 bin 500 nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 60 bini aştığı günler yaşadıklarını aktaran Ayyıldız, şunları kaydetti:

"İlçemiz kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler kış mevsiminde de eşsiz doğası ve manzarasıyla tarihin içinde nostaljik bir zaman geçirmenin yanında, balık lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti de yapma imkanı buluyor. Yarıyıl tatili de bu güzellikleri değerlendirmek için bir fırsat ve yaz sezonuna göre farklı bir keyif olacaktır."