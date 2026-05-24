AA 24.05.2026 19:03

DMM'den sahte kurban ilanlarına ilişkin uyarı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşları, sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyararak, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden, sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığının tespit edildiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir."

