Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Atalay ve Yusuf Pamuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İki yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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