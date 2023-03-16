Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 1 milyon 296 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de bir araçta 1 milyon 296 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheli B.T'nin kullandığı aracı Toprakkale ilçesi girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 milyon 296 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
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