İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheli B.T'nin kullandığı aracı Toprakkale ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 milyon 296 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.