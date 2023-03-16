Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle ilçede yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bölgede bazı vatandaşlar ise enkaz altında yitirdikleri yakınlarından geriye kalan kişisel eşyalara ulaşmak için yıkıntıların başında bekliyor.

Depremzedeler beton yığınları altından, sevdiklerinden geriye kalan bir fotoğraf albümü, oyuncak ve benzeri kişisel eşyaları çıkarmaya çalışıyor.

Bazı afetzedelerin yıkıntılar arasından çıkan eşyaları kokladığı görülürken kimileri ise eşyalara ulaştıklarında gözyaşı döküyor.

Annesi ile 3 kız kardeşinin hayatını kaybettiği Güleryüz Apartmanı'nın enkazında onlara ait eşyaları bulmaya çalışan Kemal Bıçakçı, enkazdan bulduğu ailesine ait bir kepçeyi elinden bırakmadı.

"Ablamın çeyizinden bir kısmını bulduk"

Bıçakçı, ilk depremin hemen ardından yaklaşık 15 dakika içinde bu alana geldiğini ve binanın çöktüğünü görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

2 gün sonra ablasının cansız bedenini çıkarabildiklerini anlatan Bıçakçı, sonrasında ise annesinin ve diğer kız kardeşlerinin cenazelerine ulaşabildiklerini ifade etti.

Bıçakçı, yaşadığı acıyı şöyle aktardı:

"Bu binada 30'a yakın insan vefat etti. Ben 8 seneye yakın burada oturdum, 1998'de buradan ayrıldım. Annem ve kardeşlerim 4'üncü katta kalıyorlardı. Yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Sadece seyrediyoruz, ağlıyoruz. Ailemle alakalı bazı eşyalar eksik. Her şey birbirine girmiş. Ama en azından cenazelerimizi aldık. Sadece ablamın çeyizinden bir kısmını bulduk. Kardeşim bu kepse için, 'Ablamın.' dedi, aldık. Yani işte buna seviniyoruz. Hani bir hatıra diyoruz en azından."