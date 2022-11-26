Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar var. Son durumu @trthaber ekibi olay yerinden aktardı.https://t.co/Km834jQ3HN pic.twitter.com/oZbcyNMn68 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3’ü ağır olmak üzere 33 yolcu yaralandı. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.