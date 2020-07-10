Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice'de başlattığı Şehit J.Er Zeynettin Özalp Narko-Terörizmle mücadele operasyonunu başarıyla tamamladı.

Operasyonda 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar da bulundu.

Zehir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan ekipmanlar ile bulunan uyuşturucular imha edildi.

Bölgede terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.