Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.04.2023 21:33

Diyarbakır'da taksiye çarpan otomobil alev aldı

Diyarbakır'da, kırmızı ışıkta geçen taksiye çarpan otomobil alev aldı. Taksiye de sıçrayan yangında 8 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'da bir otomobil kırmızı ışık ihlali yapan taksiye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, çevredekiler yardıma koştu.

Otomobil bir anda alev topuna dönerken, yangın taksiye de sıçradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, her iki araç da hurdaya döndü. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
İzmir'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
23:10
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
22:01
MSB "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
21:41
ABD USS Florida’yı 5'inci Filo’ya sevk ediyor
20:45
TBMM Başkanı Şentop 28. Dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Son birkaç haftada yaptıklarımız" paylaşımı
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da taksiye çarpan otomobil alev aldı
Diyarbakır'da taksiye çarpan otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ