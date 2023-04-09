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Türkiye
AA 09.04.2023 17:18

Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı
[Fotograf: AA]

TOKİ'nin inşaat sürecini yürüttüğü Altunözü ilçesi Karsu Mahallesi'ndeki kalıcı afet konutlarının inşaatı yükselmeye başlayınca civarda çadırda kalan afetzedelerin evlerine geçme heyecanı artıyor.

İnşaatın proje müdürü Hacı Şahin, deprem felaketinden sonra görevlendirme sonucu bütün çalışma arkadaşlarıyla, sahada gece gündüz kalıcı konutların yapımında çalıştıklarını söyledi.

Konutları hızla tamamlamak için çalışma sürelerini uzattıklarını belirten Şahin, insanların en kısa sürede huzurla evlerinde oturmaları için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı

Karsu Mahallesi Muhtarı Kamil Gençoğlu da çalışmaların çok hızlı yürütüldüğünü vurgulayarak, "İşi biz de takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın talebi de çadır yaşamından kurtulup bir an önce evlerine geçmeleri. Çalışmalar hızla devam ettikçe halktaki umut da yükseliyor." diye konuştu.

Afetzede Songül Gençoğlu da Antakya merkezdeki 3 evini de deprem nedeniyle kaybedince, çadırda yaşamaya başladığını anlattı.

Hatay'da temeli atılan kalıcı konutların inşaatı yükselmeye başladı

Altınözü bölgesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının sevindirici olduğunu aktaran Gençoğlu, "Allah devletimizi eksik etmesin. Geceleri, cumartesi ve pazar günleri bile çalışıyorlar. İnşallah bize de böyle sağlam bir evde oturmak nasip olur." dedi.

Özge Çelikel de Antakya'nın Gazi Mahallesi'ndeki evinin depremde yıkıldığına değinerek, "Depremden sonra Giresun'a gittik ama başka memlekette yapamadık. Burada çadırda kalıyoruz. İnşallah bir an önce yapılır da kendi evlerimize gireriz. TOKİ'lerden çok ümitliyiz. İnşallah bir gün bizim de bir düzenimiz olacak." ifadesini kullandı.

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