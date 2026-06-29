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Türkiye
AA 29.06.2026 08:28

Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 tutuklama

Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi.

Bu eylemlere karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu belirtilen A.E'nin de bulunduğu 40 zanlı yakalandı.

Operasyonda 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk, 11 sentetik ecza, 3 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında A.E'nin de olduğu 15'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 1'i de suç dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

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