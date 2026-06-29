Hatalı sollama yapan alkollü sürücü faciaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin A. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçüktüfekçi idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk toplam 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Derviş Küçüktüfekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.