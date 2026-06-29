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Türkiye
AA 29.06.2026 00:25

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Murat Çakır'ın kullandığı otomobil, Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda Osman E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakır ile aynı araçtaki Fatih Enes Memiş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada her iki araçta bulunan Hüseyin D, sürücü Osman E. ve eşi Sariye E. ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.

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