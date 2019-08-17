Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı minibüs, Lice-Kulp kara yolu Damar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GK 076 plakalı minibüs, Lice-Kulp kara yolu Damar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA