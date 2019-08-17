Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.
Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçmak için bindiği fiber tekneyi Bodrum Gümbet açıklarında durdurdu. 1'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında öğretmen, sağlık personeli, mali müşavir, esnaf ve öğretim görevlisinin bulunduğu şüphelilerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.
Şüphelilerin Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından haklarında soruşturmaların bulunduğu yerlere gönderilmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber