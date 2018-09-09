Diyarbakır'da Medya Okulu mezunları sertifikalarını aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğiyle yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesi amacıyla açılan Medya Okulu'nda, eğitimlerini tamamlayan gençlere sertifikaları törenle verildi.

Diyarbakır Yenişehir'de düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Diyarbakır ile ilgili algının giderilmesinde medyanın çok önemli rolü bulunduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın çok güzel bir kent olduğunu ancak bu yönüyle yeterince bilinmediğini ifade eden Helvacı, "Medyada tanıtmak lazım. Burada teröre karşı devletin çok net bir duruşu var. Hamdolsun bu duruş sonuç alıyor. Medya ne kadar özgür olursa ülkemiz ve yöremiz için faydalıdır." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, gazetecilik mesleğini, doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal bir meslek olarak gördüğünü söyledi.

"Medya üzerinden algı operasyonları"

Mutanoğlu, algı operasyonlarının geleneksel medya denilen bu medya üzerine yürütüldüğüne dikkati çekti.

"Malumunuz şu an Suriye'de İdlib meselesi çok önemli. İdlib'in etrafı, Suriye rejimi Ruslar ve İranlılar tarafından kuşatılmış durumda. Son bir aydır Rus ve İran medyasında, İran yetkililerinin ağzında, Suriye rejiminin ağzında, Suriye'de beyaz baretliler denilen bir grup var. Enkaz altındaki insanların kurtarılmasında sivil bir inisiyatif olarak ortaya çıktılar. Bu beyaz baretliler iki sene önce Nobel Barış Ödülü aldılar, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı. Haklarında üniversitelerde kürsüler açıldı, tezler yazıldı, belgeseller çekildi. Beyaz baretliler hakkında bir tezvirat başlatıldı. Ruslar ve Suriye rejimi, beyaz baretlilerin kimyasal kullanacağını söylüyor. Normalde hiç böyle bir şey olmuş değil. Ama bir takım karalamalar üzerinden bunu geleneksel medya üzerinden veriyorlar. Algı operasyonlarının temel bir faydası vardır. Çıkarları kazanmak ve korumak. Bu çıkarlar politik, ekonomik yada ideolojik olabilir. Bunlar için bir takım şeyleri alet ediyorsunuz. Burada en çok kullanılan şey toplumları etkilediği için medya."

"Gençler bizim umudumuz ve geleceğimiz"

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, sertifika alacak katılımcılara başarı diledi.

Alkış, gençlerin hak ve hakkaniyetle mesleklerini en iyi şekilde yapacaklarına canı gönülden inandığını ifade etti.

"Gençler bizim umudumuz ve geleceğimiz. Gençler umudun, sevginin, aydınlığın temsilcileri. Gençlerin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak, bizleri yüreklendiriyor. Bizleri yüreklendiren gençliğe selam olsun. İnşallah şimdi sıra gençliğin ruhunu ve dinamizmini medyamıza katmak ve medya anlamında onları güçlü kılmakta. Çünkü emperyalizmin bir istila gücü olarak kullandığı medyada, yeni nesil iletişimci arkadaşlarımızın, onların kirli oyunlarını bozup temiz sayfalar açacaklarına inanıyorum."

"Terör hedefine ulaşamadı"

UMED Başkanı Aslan Değirmenci ise terör örgütü PKK'nın, bölgenin gelişmemesi için yapılan hizmetlere engel olduğunu dile getirerek, bugüne kadar 100'ü aşkın öğretmenin teröristlerce katledildiğini belirtti.

Terör örgütünün, okul boykotlarıyla bölgedeki il ve ilçelerde eğitimi sekteye uğratmayı denediğini, 6-8 Ekim olaylarında okulların yakıldığını aktaran Değirmenci, 123 bin 98 öğrencinin eğitim hakkının gasp edildiğini, telafi eğitimleri ve çocukların başka okullara nakledilmesiyle mağduriyetin büyümeden engellendiğini kaydetti.

"Terör hedefine ulaşamadı. Bölge halkımız direndi, devlet üzerine düşeni yaptı, örgüt yalnızlaştı. Terör neden eğitimi hedef aldı? Çünkü terör, sorgulayan nesil istemiyor. O zaman sorgulatacağız, sorgulayacağız. Terör, düşünen ve üreten gençlik istemiyor, o zaman düşüneceğiz ve üreteceğiz. Eğitimli, ilim ve bilimle barışık, onurlu ve duyarlı gençlik bizi yarınlara taşıyacak. Bunu başarabilirsek yarınlarımız karanlık değil, aydınlık olacak."

Düzenledikleri medya okuluna sağlanan katılımın kendilerini memnun ettiğini, medyanın görevlerini, işlevlerini, ilkelerini, etkilerini genç iletişimcilere anlattıklarına işaret eden Değirmenci, donanımlı yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesine katkı sunmak için yaptıkları çalışmaya destek sunanlara teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, belediye olarak kentin fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın çağdaş, yaşanabilir, temiz bir şehir olması için çalıştıklarını dile getiren Bircan, "Temel hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara eğitim, kültür, sanat ve sportif alanda da hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda yeni nesil iletişimciler yetiştirmek için destek sunduğumuz eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz da, kursun düzenlemesine destek sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve UMED'e teşekkür ederek, katılımcılara başarı diledi.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 60 katılımcıya sertifikaları verildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Tören, gençlerle hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA