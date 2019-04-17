Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Semra Güzel ve Musa Farisoğulları'nın da olduğu grup, açıklama yapmak istedi.

Emniyet yetkilisi, gruba izinsiz açıklama yapılamayacağını söyledi. Yetkili ayrıca açıklama için HDP il binasının uygun olduğunu ifade etti.

Bu sırada alana slogan atarak giden grubu polis dağılmaları yönünde uyardı.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli suyla müdahale edildi.

Grup, müdahalenin ardından dağıldı.

Kaynak: AA