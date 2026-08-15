Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yaralı vatandaşlarımız hastanelere nakledilmiştir. Meydana gelen trafik kazasında, 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."