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Türkiye
İHA 10.01.2024 13:42

Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 20 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 20 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza Silvan'a bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi.

İçerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, 4’ü askeri personel, 16’si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da cezaevi aracı şarampole yuvarlandı: 20 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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