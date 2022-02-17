Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 88 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 88 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentin girişlerinde bazı araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin üst aramasında başka ülkelere ait sahte pasaportlar ve ikametgah izin belgeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Etiketler: Diyarbakır Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık Sahte Kimlik
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