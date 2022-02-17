İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentin girişlerinde bazı araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üst aramasında başka ülkelere ait sahte pasaportlar ve ikametgah izin belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.