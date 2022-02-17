29 yaşındaki Mert Kadayıfçı idaresindeki otomobil ile 43 yaşındaki B.U'nun kullandığı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı ve Erdoğan Çanakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

6 ay önce evlenmişlerdi

Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyolog olduğu öğrenildi.

Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.