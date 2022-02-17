Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesindeki vaşak, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Tuzhisar köyünde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, köpeklerden korkarak telefon direğine tırmanan vaşağı fark etti.

"Gel pisi pisi" diye seslendiler

Köpekleri bölgeden uzaklaştıran vatandaşlar vaşağa, "gel pisi pisi" diye seslenerek aşağı indirmek istedi. Seslenenlere aldırmayan vaşak, bir süre sonra direkten inerek gözden kayboldu.

"Köpeklerden korkup oraya çıkmıştı"

O anları anlatan Yasin Durna, "Geçtiğimiz günlerde arazide gezerken direğin üzerinde bir vaşak gördük. Köpeklerden korkup oraya çıkmıştı. Biz de köpekleri oradan uzaklaştırdık, vaşak da direkten inip gitti" dedi.