Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 21 Kasım'da, "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında başlatılan "Özel Birlik Operasyonlarının" başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada kayalık alanlarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır 702 kilogram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

​​Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Kaynak: AA