Türkiye
Kıran-7 Operasyonu başladı23 Kasım 2019 Cumartesi 11:26 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 11:55
Tunceli'de 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timin katılımıyla Kıran-7 Operasyonu yürütülüyor.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de 2 bin 250 personel ve 150 komando timinin katılımıyla Kıran-7 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli İlinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “Kıran-7 Munzur Vadisi” Operasyonu başlatıldı.
Operasyona Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel, 150 operasyonel tim görev alıyor.
Kaynak: TRT Haber
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