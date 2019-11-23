İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de 2 bin 250 personel ve 150 komando timinin katılımıyla Kıran-7 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli İlinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “Kıran-7 Munzur Vadisi” Operasyonu başlatıldı.

Operasyona Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel, 150 operasyonel tim görev alıyor.

Kaynak: TRT Haber