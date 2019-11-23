Asya-Pasifik Yayın Birliği 56. Genel Kurulu sona erdi. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, 6 gün süren çalışmaları değerlendirdi.

Çok verimli bir genel kurul geçirdiklerini söyleyen Eren, "Program komitesi, teknik komite gibi Asya Yayıncılar Birliği'nin ABU'nun birçok alt komitesi var, oralarda da Türkiye olarak çok aktifiz. Sunumlar yaptık, sunumlar dinledik, karşılıklı olarak görüş alişverişlerinde bulunduk." dedi.

"Japonya’nın tecrübelerinden faydalanma konusunda hemfikiriz"

Doğal afet yayıncılığıyla ilgili yapılan görüşmelere dikkati çeken Eren, "Tabi Asya ülkelerinin özellikle Japonya'nın uzman olduğu konulardan bir tanesi de afet yayıncılığı. Bu konuda bizler TRT olarak Türkiye olarak kendilerinin tecrübelerinden faydalandık ve bundan sonra da faydalanmak için bir çerçeve anlaşmada hemfikir olduk. Doğal afetler olduğu takdirde nasıl yayıncılık yapılması gerektiği ve bunun önceden nasıl hazırlanması gerektiği konusunda buradaki tecrübeyi de Türkiye'ye getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sevilen dizilerimiz Türkiye’ye olan ilgiyi artırıyor"

Tokyo’daki ABU Toplantısı’nda Türk dizilerine olan yoğun ilgi de gündemdeydi.

İbrahim Eren, Türk dizilerinin dünya pazardaki payına atıf yaparak, "ABU Genel Kurulu'nda Japonya'da Türkiye'ye olan ilgiyi de gerçekten hissedebiliyoruz. Bizlerin özellikle drama konusunda Türkiye'nin hem TRT'nin hem diğer özel kanalların dünyadaki ihracatı ve burada sevilen dizilerimiz bize de olan ilgiyi artırıyor. Bundan dolayı da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABU Başkan Yardımcısı da olan İbrahim Eren, 17 kişilk yönetim kurulu toplantısının bir sonraki adresini de açıkladı. Eren, "ABU Genel Kurulu'nda aynı zamanda bir yönetim kurulu toplantısı da yaptık ve bir sonraki yönetim kurulu toplantısını da TRT ev sahipliğinde 2020 Haziran ayında yapacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber