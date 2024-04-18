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Türkiye
AA 18.04.2024 05:38

Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 67 kilogram toz esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Birlik Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan G.M. yakalandı. Yapılan aramalarda, 67 kilogram toz esrar ve terazi bulundu.

G.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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