Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 31 Aralık Salı günü başlatılan Kıran-11 Operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, arazide çalılarla kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde 515 kilogram esrar ve 2 adet kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirildi. Yakalanan esrar, muhafaza altına alınarak imha edildi.

Operasyonda ayrıca, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 kış sığınağı ve bir avcı boy çukuru da imha edildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde de şunlar ele geçirildi:

"3 adet el bombası, 1 adet anti tank Roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet Mayın/EYP düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 adet el yapımı el bombası muhafaza kabı, 1 adet siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 16 adet terörist kıyafeti, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi."

Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber