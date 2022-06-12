Diyarbakır'da 25 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın çıktı. Apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.
Yangın, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye edip, içeriden uzattıkları yaklaşık 150 metrelik hortumla yangına müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında 4'ü itfaiye eri toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişide ise yanık oluştu.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor
Dumandan etkilenen vatandaşlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Yaralanan 2 kişi ise Dicle Üniversitesi Acil Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
- 04:12
- 03:07
- 02:48
- 02:24
- 01:53