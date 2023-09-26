Diyarbakır'da 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 96 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İlçede Hedik Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon da başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 21 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.