Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2023 09:28

Diyarbakır'da 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 117 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 117 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 96 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İlçede Hedik Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon da başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 21 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

ETİKETLER
Uyuşturucu Diyarbakır
Sıradaki Haber
Çanakkale’de 73 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Sakarya'dan 8 ayda 3,7 milyar dolarlık ihracat
10:06
Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
09:58
Uyuşturucu imalathanesine baskın: 4 gözaltı
10:00
"Evime baktın" dediği komşusunu bıçakladı
09:51
Hatay'da 3 aracı biçen taş yüklü traktör, evin duvarını yıkıp içeri girdi
Enkazın yüzde 72’sinin kaldırıldığı Hatay’ın sokakları tanınmaz hale geldi
Enkazın yüzde 72’sinin kaldırıldığı Hatay’ın sokakları tanınmaz hale geldi
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ