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Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı04 Aralık 2019 Çarşamba 19:12 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 19:14
Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır şanlıurfa kuvvetli sağanak yağmur hava durumu