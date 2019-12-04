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Burak Yılmaz'ın çakar lamba kullanmasıyla ilgili hukuki ve idari işlem başlatıldı04 Aralık 2019 Çarşamba 18:24 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 18:29
Emniyet Genel Müdürlüğü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın aracında çakar lamba kullanmasıyla ilgili olarak hukuki ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.
[Milli futbolcu Burak Yılmaz - Fotoğraf: AA]
Emniyetten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın çakar lamba kullanım hakkı olmadığı belirtildi.
Milli futbolcunun aracındaki ışıklı uyarı işaretini veren kişi hakkında da hukuki ve idari işlem başlatıldığı vurgulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ve basın yayın organlarına da konuyla ilgili destek ve duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.
Kaynak: TRT Haber
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