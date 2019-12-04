Emniyetten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın çakar lamba kullanım hakkı olmadığı belirtildi.

Milli futbolcunun aracındaki ışıklı uyarı işaretini veren kişi hakkında da hukuki ve idari işlem başlatıldığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ve basın yayın organlarına da konuyla ilgili destek ve duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber