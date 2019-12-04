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Malatya ile Kahramanmaraş için kuvvetli kar yağışı uyarısı04 Aralık 2019 Çarşamba 17:53 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 18:03
Meteoroloji, Malatya ile Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya’da yüksek kesimler başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Açıklamada, vatandaların, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: malatya Kahramanmaraş Afşin elbistan Göksun kuvvetli kar yağışı