Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya’da yüksek kesimler başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, vatandaların, ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması belirtildi.

Kaynak: TRT Haber