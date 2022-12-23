Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır merkezli terör operasyonu: 14 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Diyarbakır merkezli terör soruşturması kapsamında DBP'li yöneticilerin adreslerine ve partinin il ve ilçe binalarında arama yapılıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partili çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon için Diyarbakır merkezli 9 ilde düğmeye basıldı.
DBP'li Keskin Bayındır’ın aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, parti yöneticilerinin adreslerinde ve partinin il içe binalarında arama yapıyor.
Etiketler: Diyarbakır Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:57
- 10:57
- 10:57
- 10:54
- 10:51
Sıradaki Haber
Sokaktaki kavgayı merak etti, kurşun yedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz