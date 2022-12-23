Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partili çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon için Diyarbakır merkezli 9 ilde düğmeye basıldı.

DBP'li Keskin Bayındır’ın aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, parti yöneticilerinin adreslerinde ve partinin il içe binalarında arama yapıyor.